No viene Aerosmith: cancelaron la gira en toda Sudamérica

La mítica banda estadounidense iba a tener en Rosario su única presentación en la Argentina pero no se dará. La productora adujo “problemas médicos” del frontman, Steven Tyler, y dio de baja cuatro shows



La mítica banda estadounidense de hard rock Aerosmith no vendrá a Rosario, donde el 3 de octubre iba a tener su única presentación en la Argentina, ya que este martes quedó cancelada toda la gira sudamericana.

La noticia, que comenzó a rodar como un rumor temprano en la mañana, fue confirmada en horas del mediodía por Ake Music Productions, la productora que traía al grupo al país, que esgrimió “problemas médicos” del frontman Steven Tyler.

“Lamentablemente, debido a problemas médicos inesperados, el vocalista, Steven Tyler, tuvo que solicitar ayuda médica y fue informado sobre su imposibilidad para viajar o presentarse por esta vez. Por lo tanto, los últimos cuatro shows del tour Sudamericano serán cancelados”, informó el parte de prensa, luego de la última presentación de Aerosmith en el Rock in Rio (Río de Janeiro, Brasil).

Los recitales dados de baja son, entonces: Curitiba (Brasil, programado para el miércoles 27 de septiembre), Santiago (Chile, sábado 30 de septiembre), Rosario (Argentina, martes 3 de octubre) y Monterrey (México, sábado 7 de octubre).

“Steven espera recuperarse completamente. Con el descanso y cuidados apropiados estará pronto de vuelta para seguir rockeando alrededor del mundo”, agrega el parte, y cierra con declaraciones del vocalista:

“A toda Sudamérica… Brasil, Chile, Argentina y México… Lo siento mucho y siento que los he decepcionado… no estaré disponible para continuar con los últimos 4 conciertos de este tour. Volé de vuelta a Estados Unidos por órdenes médicas, luego del concierto en Sao Paulo. Por favor no se preocupen… No estoy en una situación de peligro, pero necesito lidiar con esto ahora mismo, descansar y recibir tratamiento médico inmediato, para poder mantener mis futuras presentaciones”, expresó Tyler.

Y cerró: “Prometo que volveré… lamentablemente la salud no espera y es algo que ni siquiera yo pude prever para estos shows… Como dicen, “los humanos hacemos planes, y Dios se ríe”… Mucho amor para todos, estaré de vuelta pronto”.

Finalmente, la productora señaló que se informará “a la brevedad” los pasos correspondientes para la devolución de las entradas adquiridas en Fullticket para los shows cancelados.