Crisis en Ideas del Sur, ¿qué pasará con ShowMatch?

Todo es incertidumbre en los pasillos de la productora de Marcelo Tinelli, la crisis por la que atraviesa el grupo Índalo los salpica y hasta amenaza con no permitirles trabajar.

ShowMatch es el programa más visto de la televisión argentina pero la situación por la que estamos pasando es insólita. Hoy en Ideas del Sur no se habla de otra cosa: ¿es probable que el Bailando 2017 no salga al aire?

El ciclo conducido por Marcelo Tinelli explota en rating todas las noches , pero no se descarta que pronto pueda no emitirse.

De más está decir que ShowMatch es un tanque. Sin embargo, la situación que por estas horas vive la producción no es la mejor.

​Los proveedores no están cobrando lo correspondiente y ya dieron el aviso: “Si no nos pagan, nosotros nos llevamos las cosas”. Las “cosas” son, por ejemplo, las pantallas y…. ¡las cámaras! No hace falta aclarar: sin esos dos elementos sería imposible salir al aire.

Tinelli está en plena guerra con Cristóbal López: ayer sus abogados solicitaron que se impida la venta del Grupo Indalo.

Fuentes de Ideas del Sur confirmaron estas versiones y aunque remarcaron que tanto la intención de Tinelli como la de su equipo es hacer todo lo posible para no llegar a bajar el programa del aire, hoy eso está en la cuerda floja.

¿Cómo se llegó hasta esta situación? La historia tiene larga data a Tinelli el Grupo Indalo le adeuda no sólo meses de su sueldo como conductor sino también el 19% de la venta (se realizó en abril de 2016) de su histórica productora.

En aquel momento, fuentes del Grupo Indalo dijeron a este diario que la empresa le pagó a Tinelli la primera parte de la compra de Ideas del Sur, realizada en septiembre de 2013 por el 51%, pero admitieron que aún le adeudan el monto correspondiente al 19% restante que le compraron el año pasado.

Ahora bien, en medio de la polémica, Cristóbal López decidió deshacerse de su empresa. Y, entonces, Tinelli estalló en Twitter: “Te dan cheques sin fondos, no te pagan lo firmado y desaparecen. Después aparecen otros nuevos y te extorsionan. En 35 años no vi nada igual”.

Hoy la situación se agravó tanto que la producción comenzó a tener problemas insólitos: porque Indalo no sólo le debe plata a Tinelli, sino también a los proveedores del programa.

Fabián Doman contó el martes su Twitter: “Anoche la producción de @ShowMatch no tenía caja chica y a Consuelo Pepino (la participante no famosa oriunda de Córdoba) se le consiguió alojamiento a último momento”.