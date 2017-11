Vicky Xipolitakis fue al lugar del atentado

Se acercó al lugar y lució un polémico tapado con forma de corazón para manifestar su “pesar” por la situación.

Vicky Xipolitakis se radicó hace pocos meses en Estados Unidos para convivir con su nuevo novio, el banqueroJavier Naselli. La rubia vive en el barrio Lower Manhattan a sólo cinco cuadras del lugar en el que Sayfullo Saipov, el inmigrante de Uzbekistánel, atropelló y mató a ocho personas, cinco de las cuales eran argentinas.

Lejos de respetar a las víctimas, la rubia se acercó ayer al lugar y lució un polémico tapado con forma de corazón para manifestar su “pesar” por la situación. “Justo hoy me regalaron este saco de corazón y dije: ‘Es el mejor momento para ponérmelo’. Más amor y menos guerra”, declaró ante la prensa estadounidense.

“Acá estoy, acá pasé. Quiero llevar a mi Argentina, ya que allá soy una persona pública, como está todo el mundo cubriéndolo. Tengo hoy la oportunidad también de estar acá, a veces por cosas lindas y a veces por cosas horribles, como esta”, justificó de inmediato.

“Veo a Nueva York con cuidado y estoy asustada. No estoy acostumbrada a esto. Es mi barrio, vivo a cinco cuadras y me enteré. Mi solidaridad con las familias argentinas, mis fuerzas. Argentina los amo, besos para todos. Y Nueva York, me hace muy feliz, por eso vengo mucho. Ojalá no pase más. Acá esta mi corazón”, cerró.

La rubia compartió el link con la nota y publicó fotos en el lugar de los hechos con el polémico tapado, pero eliminó los posteos después de que sus seguidores la aniquilaran por la falta de sensibilidad para con las víctimas y sus respectivas familias.