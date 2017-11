Ex concejal dijo que comenzaba la huelga de hambre y lo escracharon en un comedor

El ex concejal Carlos Castillo busca que la justicia falle a su favor en una demanda que le inició el Banco Nación por una deuda que tiene con la tarjeta de crédito. Dijo que comenzaría una protesta encadenado frente al juzgado y con huelga de hambre ¿se estará preparando?

Carlos Castillo amenazó con iniciar una “huelga de hambre” en el caso de que su caso no se resuelva a su favor. El ex concejal le debe al Banco Nación $20.000, gasto que hizo con su tarjeta de crédito pero que luego no cubrió. El banco lo demandó pero según asegura el abogado que patrocinaba a la entidad bancaria tenía el poder vencido por lo que no debió haberse aceptado su inclusión.

Castillo pide al Juez Federal Aldo Alurralde que resuelva esta causa cuanto antes y amenazó que de resolver desfavorablemente iniciaría una huelga de hambre encadenado en la puerta del Juzgado Federal.

Esta decisión generó distintas burlas en las redes sociales donde además le recordaron a Castillo la estafa realizada al gobierno municipal cuando prometió realizar el portal web del Concejo Municipal y cobró durante varios meses sin hacer absolutamente nada. El hecho que fue denunciado en este portal en 2009 generó un verdadero escándalo político en su momento y el fin del contrato de la Municipalidad con Castillo.

Como si fuera poco, varias personas lo vieron en la noche del sábado ingresando a un reconocido comedor de la ciudad y lo escracharon. ¿Se está preparando para la huelga de hambre?