El hijo del actor Richard Dreyfuss acusó a Kevin Spacey de acosarlo sexualmente

El hecho ocurrió cuando Harry Dreyfuss tenía 18 años

La denuncia primigenia del actor Anthony Rapp contra Kevin Spacey – en la que aseguraba que el actor había intentado abusar de él cuando tenía 14 años – no sólo tuvo repercusiones en la vida profesional del doble ganador del Oscar – quien fue suspendido de la serie de Netflix, House of Cards – sino que también inspiró a otras víctimas de sus acciones a narrar sus propias experiencias con el actor. Una de esas víctimas es Harry Dreyfuss, el hijo del reconocido intérprete Richard Dreyfuss, quien en una nota para Buzzfeed recordó cómo Spacey lo acosó sexualmente en su adolescencia.

El episodio aconteció en el año 2008, cuando Dreyfuss tenía 18 años y estaba visitando a su padre en el departamento de Spacey, dado que el actor iba a dirigir a Richard en el teatro Old Vic de Londres en una obra llamada Complicit. Harry contó que mientras su padre estaba en una silla concentrado leyendo el guion para prepararse para el ensayo, Spacey se le acercó en el sofá y le puso las manos en sus piernas: “Nunca pensé que Kevin podría estar interesado en mí, era un hombre adulto, un héroe, el jefe de mi papá, categorías en las que no hay espacio para interacciones sexuales. Además, pensé que no había forma de que se me acerque de ese modo delante de mi padre”, expresó.

Posteriormente, Dreyfuss se movió al otro extremo del sofá, en un intento de evitar a Spacey sin llamar la atención. “Me siguió igual, y centímetro por centímetro fue metiendo su mano en mi entrepierna. Mi mente se quedó en blanco. De repente, completó su viaje y ahora me tenía todo agarrado en su mano. Dejé de leer el guion, levanté mi cabeza y lo miré, intenté advertirle que no siguiera, creí que estaba protegiendo a todos: a la carrera de mi papá, a Kevin a quien seguro mi papá hubiese querido golpear, y a mí mismo porque pensé que quizás algún día iba a querer trabajar con este hombre. Pero Kevin no tuvo reacción y dejó su mano ahí. Mis ojos volvieron al guion y seguí leyendo. No sé por cuánto tiempo nos quedamos así. Es lo que más me cuesta recordar”, narró Dreyfuss, añadiendo que su padre nunca estuvo al tanto del incidente.

Asimismo, el actor aseguró que con los años fue minimizando la experiencia, hasta que eventualmente abrió los ojos y ahora recuerda el episodio bajo otra perspectiva: “Minimizar se termina acá. Eso no fue una historia divertida. Espero que mi relato pueda servir de inspiración a otros que también pensaron que no podían o que no debían hablar del tema”, enfatizó. Su padre Richard, por su parte, le dedicó un emotivo mensaje en Twitter: “Amo a mi hijo más que lo que todas las palabras en el mundo pueden explicar. Y estoy muy orgulloso de él en este momento”, escribió el ganador del Oscar por La chica del adiós.

Bryan Freedman, abogado de Spacey, negó las acusaciones de Dreyfuss. El actor, mientras tanto, permanece alejado de los medios, alegando estar en tratamiento y recibiendo ayuda profesional.