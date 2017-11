Emilio Disi lucha por su salud: “Con esta enfermedad, si te deprimís, fuiste”

En el living de Susana Giménez, el comediante habló sobre su presente

Hace pocos días trascendió que Emilio Disifue diagnosticado con cáncer de pulmón, y que se encuentra en la última etapa de la quimioterapia. Invitado al programa de Susana Giménez , el comediante contó cómo le detectaron el cuadro: “Me agarró una neumonía y tenía un dolor muy fuerte en la cintura, entonces no se sabía de dónde venía, y me mandaron a hacer una tomografía computada, y apareció un tumor maligno en el pulmón”. Luego contó que afortunadamente el tumor “se está muriendo” y que “no hay metástasis”.

Emilio contó que con esta enfermedad y su tratamiento bajó 14 kilos y que esto “te saca el hambre, te arruina el estómago”, y agregó que el miércoles y después de la última sesión de quimio, le confirmarán si lo operarán o no. Para cambiar el tono de la entrevista, Susana lo invitó a revivir el primer sketch que grabaron juntos para su programa en el año 1992, y se lamentaron por no haber continuado con ese segmento dentro del ciclo.

El comediante confesó también cómo lleva adelante el tratamiento: “Con esta enfermedad, si te deprimís, fuiste (…). Tenés que pelearlo y putearlo”, y reveló cómo reaccionó en el momento que le dieron el diagnóstico: “Cuando me lo dijeron, me fui a la calle y empecé a putear solo, y dudé si era femenino o masculino, porque me confundí con la quimio”, dijo entre risas Emilio.

Por último, Susana dio pie a un video en el que le mandaron saludos muchísimos famosos (entre ellos Osvaldo Laport, Ricardo Darín, Guillermo Francella, Gino Renni y Carlos Rottenberg), y luego la diva presentó en el piso a la familia del comediante.