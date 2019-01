“Este acuerdo acerca la Universidad a los trabajadores y sus familias”

El intendente de Reconquista, Enri Vallejos, junto con el secretario General, Guillermo Romero Mansur; las representantes académicas de la UES 21, Karen Paduan y Luciana Chiappara de la UCES; como así también el secretario general del SITRAM, Aldo Sotelo, firmaron convenios de cooperación a fin de facilitar que personal municipal y su grupo familiar puedan cursar en esas casas de altos estudios. El acto fue en la mañana del jueves de 3 enero, en la Casa Municipal.

“El acuerdo tiene como objetivo fomentar, promover, facilitar el progreso y la capacitación de los empleados municipales y su grupo familiar, brindando beneficios para estudiar en la Universidad Siglo 21 y en la UCES -Universidad de Ciencias Empresariales y Sociales-“, precisó el intendente Enri Vallejos.

Este acuerdo, además de incrementar las posibilidades de acceso a la educación superior, permitirá afianzar las relaciones con ambas universidades, “y beneficiará a todo nuestro personal y sus familias, para que puedan tener la posibilidad de estudiar y capacitarse”, remarcó.

Becas

El Secretario General de la Municipalidad de Reconquista destacó que “es bueno comenzar el año con una excelente noticia como es la rúbrica con estas dos Casas de Estudios, como son la Universidad Siglo 21 y la UCES, que hacen esta simbiosis con el Ejecutivo Municipal y el Sitram para otorgarle a los agentes municipales y sus familiares directos un importante descuento, con diferentes modalidades para esta oferta académica superior que hoy tiene la ciudad de Reconquista”.

Y remarcó que “entre los lineamientos claros del Intendente fue y es siempre la de capacitar y brindar herramientas de conocimiento a cada uno de los agentes municipales, no solamente para que puedan desarrollar mejor su labor, sino para el crecimiento integral de la persona”, señaló Romero Mansur.

A su vez, anunció que en esa línea viene trabajando el Ejecutivo con el Sitram, recordando que “en el 2018 el desafío fue abrir la posibilidad para que el personal puedan finalizar sus estudios primarios”.

Y agregó que “el Intendente nos redobló el esfuerzo y nos dio la instrucción de modificar el decreto y abarcar también en el mismo becas para los que cursen sus estudios secundarios. Fue una muy buena decisión del Intendente Vallejos, está apuesta para seguir capacitando al personal y brindar este incentivo económico a aquellos que terminen o que tomen el desafío de terminar los estudios primarios y secundarios, y darles esta posibilidad que hoy nos brindan la Universidad Siglo 21 y la Uces, para que también puedan cursar sus estudios superiores, con este beneficio ampliado a sus familiares directo”, enfatizó.

Universidades

Por su parte, la representante Académica de la UES 21, Karem Paduan, agradeció en nombre de la Rectora María Belén Mendé, al Intendente de Reconquista, Enri Vallejos, “por la posibilidad y el eco que hemos encontrado en este convenio que hoy vamos a suscribir”, y agregó que el acuerdo “viene a traer cambios, prosperidad, desarrollo, tanto para las personas como para las instituciones, como así también para la comunidad”.

Asimismo, señaló que “estudiar no tiene edad, no tiene momento de la vida, no tiene límites” e invitó a todos a conocer las ofertas educativas de la Universidad Siglo 21 con sede en Reconquista”.

En tanto, Luciana Chiappara, de la UCES, dijo que “para nosotros es un gusto enorme firmar este acuerdo. La idea de este convenio es asumir ese compromiso dentro del entramado educativo, seguir profundizando, no sólo desde lo académico sino de integración con el territorio, entrelazando y haciendo crecer a la región entre todos”.

Importancia educativa

Aldo Sotelo, secretario general del SITRAM, también destacó la importancia de estos convenio educativos para los empleados municipales, y rememoró que “para nosotros fue muy importante iniciar el año pasado tanto la Escuela Primaria para Adultos en el Sindicato, tanto como la Secundaria. Esto viene a resolver una necesidad para trabajar, saber leer y escribir, ir a la Secundaria y ahora que se sumen estas oportunidades”.

Habló de la necesidad de estar preparados en un mundo cada vez más tecnológico “para no quedar al margen”; de la educación en todos sus niveles; de reforzar el Centro de Educación para Adultos que funciona en el SITRAM, como así también de “la necesidad de cursar la Secundaria, que es un paso necesario pero no definitivo a la hora de lograr la inserción laboral, por eso la propuesta de estas dos universidades para nosotros es importante, y se abre otro campo para que nuestros compañeros y sus familiares lo puedan aprovechar”.

Finalmente,resaltó la actitud del “intendente Amadeo Vallejos y del secretario Guillemo Romero Mansur, por la decisión que tomaron desde de las charlas que mantuvimos para otorgar una beca a nuestros compañeros de trabajo para que sea un incentivo, para que ellos puedan continuar, y para que otros también se puedan sumar. Este estímulo que otorga el Intendente Vallejos, para nosotros es muy importante y valioso”, manifestó Sotelo.

Crecimiento

Con respecto a la importancia del acuerdo, el Intendente Vallejos, sostuvo que “es un crecimiento personal para cada trabajador, porque la educación nos permite eso, construirnos a nosotros mismos y poder crecer en todo sentido. Trabajar en conjunto, universidades, Sindicato y Gobierno municipal, con los agentes municipales, es una oportunidad que nos damos todos”, indicó.

Por último, Vallejos aseguró que “se necesitan capacidad de formación del recurso humano para poder convertir y adaptarse a las nuevas tecnologías del presente y el futuro. Este acuerdo acerca la universidad a los trabajadores y sus familias. Esto implica desde un adolescente que acaba de terminar su secundaria, hasta un empleado municipal, que quiere continuar ampliando sus conocimientos. No existen barreras de tiempo y distancia para seguir con la educación. De allí surgen las nuevas oportunidades. Si lo vemos hoy podemos avanzar, y Dios quiera lo puedan aprovechar, y rendir sus frutos a corto plazo”, finalizó.