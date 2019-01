Baucero defendió a Gramajo por sumarse al socialismo y reconoció que también lo analizó

El senador provincial del peronismo José Baucero, se quejó de las críticas hacia su par y amigo Joaquín Gramajo, que la semana pasada anunció que buscará su reelección pero sin acompañar a ninguno de los candidatos a gobernador del peronismo; sino que lo hará acompañando a Antonio Bonfatti. “Todos (los senadores del PJ) en algún momento lo pensamos”, admitió Baucero y subrayó que “la mayoría siempre tuvimos una excelente relación con Antonio y de hecho la seguimos teniendo con Miguel Lifschitz”, aseguró.

En declaraciones al sitio Letra P, Baucero aseguró que el Senado “le dio gobernabilidad a la provincia, se valorizó la política y eso es lo que llevó a Gramajo a tomar la decisión que tomó”, dijo.

El senador peronista aseguró sentir críticas por “las despiadadas críticas” a las que fue sometido Gramajo. “Si hubiese una máquina para pesar peronistas, no sé si los que lo critican son tan peronistas como Gramajo. Carlos Reutemann está en Cambiemos, Ricardo Spinozzi está en Cambienos, Norberto Nicotra lo mismo. Los tres fueron presidentes del PJ santafesino en su momento”, disparó.

El representante del departamento San Javier – en el que habitan sólo 30.900 personas- aseguró que “la inversión que hicieron Bonfatti y Lifchitz supera los mil millones de pesos. No nos midieron nunca porque éramos peronistas o porque había poca gente. Acá se invirtieron más de 130 millones de pesos en un puente para conectar una localidad en la que viven 450 personas”. A ese mismo puente Baucero quiso ponerle el nombre de “Gobernador Miguel Lifschitz”.

El senador admitió que “por mi cabeza pasó muchas veces hacer una alianza con el socialismo, por la amistad con Antonio, porque lo he conversado mucho en el Departamento; pero vamos a seguir construyendo desde el justicialismo. No dejaría de ser justicialista si diera el paso que dió Gramajo. Pero no crea que no lo hemos analizado”.

Baucero integra el Nuevo Espacio Santafesino (NES) que tiene como referente a la diputada nacional Alejandra Rodenas que ya anunció un acuerdo con el sector que lider Omar Perotti. El senador de todas maneras, dijo que espera reuniones por venir para tomar definiciones electorales.