Básquet: El Calamar recibe a María Juana en el retorno de la Copa Santa Fe

Este próximo fin de semana retorna la actividad de la Liga Provincial de Básquetbol “Copa Santa Fe”. Platense Porvenir en busca se su recuperación recibe el viernes en Reconquista, a María Juana.

La acción de la Liga Provincial ya se reanudó hace varios días atrás con la vuelta al trabajo de los equipos en esta segunda semana de enero y ahora viene la puesta a punto de cara a los partidos.

La séptima fecha y última de la primera rueda, será entre el próximo viernes 18 y el domingo 20 de enero.

Este viernes 18 de enero desde las 21.30 en el estadio “Gigante del bulevar Lovato” de Reconquista, Platense Porvenir (7 puntos) se mide con Atlético María Juana (6 puntos).

Programa 7 º fecha y Posiciones

Por la Zona A: el viernes a las 21.30 jugarán Libertad de Villa Trinidad con el puntero Atlético Rafaela, mientras que Almagro de Esperanza recibirá a Sportsmen Unidos de Rosario. El duelo entre Ceci de Gálvez y Sportsman de Villa Cañás se jugará el domingo desde las 20.30.

Por el grupo B: en tanto, el viernes a las 21.30 se medirán Temperley de Rosario con Racing de San Cristóbal y Alma Juniors de Esperanza frente a Trebolense. El domingo a las 20.30 chocarán Independiente de Chañar Ladeado ante Centenario de Venado Tuerto.

La Zona C: tendrá sus tres partidos el viernes a las 21.30 con Atenas de Venado Tuerto ante Unión de San Guillermo, Atlético Sastre con Peñarol de Elortondo y El Tala de Rosario frente a Ben Hur de Rafaela.

Para el grupo D: el programa también propone tres partidos el viernes 21.30: Platense Porvenir de Reconquista vs. Atlético María Juana, Talleres de Villa Gobernador Gálvez vs. Colón de San Justo y Brown de San Vicente vs. Argentino de Firmat. Libre: Puerto San Martín.