El Callejón de La Cortada se complica a cada minuto

Hay sectores donde el agua ya supera el metro y medio. El desborde del Arroyo El Rey sigue generando complicaciones y no se espera un mejoramiento en las próximas horas. La situación del Callejón de La Cortada no es nueva pero es una de las pocas veces donde el ingreso de agua dura tanto tiempo y el se espera que la creciente no se detenga en los próximos días. Hay más de un centenar de evacuados y el número seguirá aumentando a medida que avancen los días.