Según el jefe de la UIA, Macri perdió el rumbo en lo económico

El dirigente de la Unión Industrial Argentina (UIA) José Urtubey cuestionó ayer la gestión del presidente Mauricio Macri y criticó la política económica de su gobierno al afirmar que al jefe de Estado, “en lo económico, se le rompió la brújula”.

Urtubey aseguró que si el gobierno “no tiene un plan de desarrollo, en el 2020 no vamos a tener ni para pagar los servicios de la deuda” contraída con el FMI. “Este año se está cometiendo el mismo error que en el 2016. Planchar el tipo de cambio, no entender que hay buscar competitividad. Los platos rotos los vamos a terminar pagando el año que viene cuando tengamos dificultad para soportar los intereses de la deuda”, explicó.

En una entrevista radial, el industrial (hermano del gobernador de Salta) hizo una evaluación sobre la gestión del gobierno y lo calificó con una nota muy baja. “Le pongo un 2. Se la llevó a marzo. El alumno se presentó a rendir y tuvo vocación pero entendió mal la lectura que había que hacer”, precisó. Luego, indicó: “En lo económico la política es insatisfactoria. Es una economía que no contiene a nadie”.

Advirtió que el gobierno “no entendió el mundo en donde estaba ni que el dólar iba a subir como producto de la reforma impositiva americana y la elevación de la tasa de referencia de la reforma federal”.

Urtubey sostuvo que en la actualidad “hay una suerte de calma financiera” pero aseguró que “no se está entendiendo el problema al que vamos en el 2020 si no se corrige la política”. “La confianza internacional que hoy puede estar tolerando determinadas incorrecciones en materia económica, el año que viene no veo porque las vaya a tolerar si no hay cambios”, indicó.

Con el mismo tono crítico, apuntó contra Macri y sus decisiones económicas. “En lo económico, tiene la brújula rota. El norte no es el que ve. Cuando tenés la brújula sin funcionar podes estar convencido que vas bien porque te marca el norte pero el norte está en otro lado”, afirmó.

“No hay un plan de desarrollo económico en Argentina. El gobierno pensó que por el solo hecho de que cambiara el gobierno venía una lluvia de dólares. Ahora (el gobierno) está yendo a Davos y no veo que esté, ni internamente ni externamente, presentando un plan de desarrollo económico federal, inclusivo y participativo que esté ligado a lo productivo”, señaló.