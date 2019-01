Una multitud marchó contra los tarifazos en la ciudad de Reconquista

Una masiva marcha convocada por los gremios agrupados en CGT y CTA se movilizó anoche en la ciudad de Reconquista.

Con el lema de “el norte dice NO A LOS TARIFAZOS” se movilizaron en la ciudad contra las políticas económicas aplicadas por el gobierno de Mauricio Macri.

En millones de hogares argentinos, jubilados, trabajadores, cesanteados, estudiantes, desocupados, tienen que elegir entre un plato de comida o pagar luz, agua, gas, combustibles y otros servicios.

Miles de empresas argentinas: cooperativas, empresas recuperadas y, en general, las pequeñas y medianas unidades productivas y de servicios, comercios – que son las que crean la mayor cantidad de mano de obra en nuestro país – se enfrentan a la dificultad de despedir trabajadores o pagar las injustas tarifas de energía eléctrica, o lamentablemente llegar a cerrar sus puertas.

Centenares de Clubes y asociaciones barriales también sufren los tarifazos. No pudiendo pagar las facturas de luz, agua y gas, se ven obligados a abandonar su función social.

Los Tarifazos que asfixian al Pueblo Argentino son parte del brutal ajuste que venimos soportando a lo largo de estos últimos tres años.

Los ajustes son decisiones premeditadas, disparan la inflación, aumentando el costo de vida, reduciendo el poder adquisitivo de trabajadores formales e informales, reduciendo jubilaciones y pensiones, cayendo las ventas en los comercios y la producción de las pymes, aumentando la desocupación y la pobreza, reduciendo los presupuestos educativos, de salud, de ciencia y tecnología.

En estos tres años de aplicación acumulativa de Tarifazos han convertido a las facturas en impagables.

El Estado Nacional ha dejado de subsidiar a los usuarios para favorecer a las compañías del sector, garantizándoles ganancias extraordinarias.

Cada vez que las tarifas subieron más que los salarios o las jubilaciones, las familias perdieron calidad de vida, los comercios y las pymes se achicaron o cerraron y los ciudadanos perdimos derechos.

Tarifas Justas y Razonables constituye un derecho humano básico en el siglo XXI.

Queremos construir entre todos un país inclusivo, con trabajo decente, con salarios dignos, con modelos de desarrollos sustentables capaces de distribuir con justicia social la riqueza que todos y todas generamos.

Queremos un país con pleno empleo, con un mercado interno que dinamice el consumo y la producción en sano equilibrio con la naturaleza, impidiendo así desastres ambientales como las inundaciones que estamos sufriendo.

Un país en manos de los argentinos con sistemas de educación y salud pública de calidad, con científicos y profesionales respondiendo a las necesidades de desarrollo concretas de cada pueblo y región de nuestra Nación.

En fin, queremos un país democrático, solidario, justo y soberano.

Queremos una Región integrada al resto de la provincia y del país en igualdad de condiciones.

Por último, hacemos un llamamiento a nuestros representantes, Concejales, Diputados y Senadores provinciales y nacionales; así como a Intendentes, Presidentes de Comuna y al Gobernador para impedir estos injustos aumentos de luz, agua, gas y transporte; exigiendo al Poder Ejecutivo Nacional a retrotraer las tarifas a enero de 2017.

Que quede claro… no nos resignamos ni levantamos bandera blanca.

Seguiremos en las calles movilizados hasta derrotar la política de hambre, ajuste y endeudamiento.

Decimos no a la reforma laboral. Decimos no a la reforma previsional. Decimos no al vaciamiento de la educación y la salud pública. Decimos no al vaciamiento de ciencia y tecnología. Decimos no al Fondo Monetario Internacional. Decimos no al tarifazo.

Basta de atropellos contra el pueblo argentino.

ADHIEREN:

CGT RECONQUISTA – CTA GRAL OBLIGADO – AMSAFE – SITRAM – NORTE AMPLIO POR LOS DERECHOS HUMANOS – ATE RECONQUISTA – SADOP – MESA DE ENCUENTRO BARRIAL RECONQUISTA – CTA AUTOÓNOMA – CORRIENTE CLASISTA Y COMBATIVA – GRUPO NORTE RADIOS- RADIO BICENTENARIO – PARTIDO SOCIALISTA – PERONISMO MILITANTE – TELEFÓNICOS – UOCRA – JUDICIALES – SINDICATO DE LA CARNE – UPCN NACIÓN – UOM – ENCUENTRO POR SANTA FE – LIGA ARGENTINA POR LOS DERECHOS DEL HOMBRE – LA CORRIENTE DE LA MILITANCIA – UNIDAD CIUDADANA – PARTIDO SOLIDARIO – MUNICIPALIDAD DE MALABRIGO – MOVIMIENTO EVITA – VECINAL BARRIO AMÉRICA – ACEITEROS – APINTA – TEXTILES – AGRUPACIÓN ESTUDIANTIL PABLO VRILLAUD – CENTRO JOSÉ GERVASIO ARTIGAS – CENTRO DE ESTUDIANTES ISP Nº 4 – AGRUPACIÓN FUE – FEDERACIÓN DE VECINALES RECONQUISTA – Y el sacerdote católico Tomas Spanghero.