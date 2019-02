Sotelo: “hay que cambiar al gobierno nacional”

El titular del Sindicato de Trabajadores Municipales, Aldo Sotelo, habló en La Grieta (FM 94.5 Central) e hizo referencia al año electoral. “Estamos dispuestos a hacer todo lo que sea necesario para que este gobierno no gane este año”, dijo.

A horas de una nueva reunión de los gremios unidos en CGT y ATE en el Sindicato de la Carne, el sindicalista fue categórico en su apoyo a Cristina Fernández de Kirchner.

“Yo creo que Macri no recibe a nadie porque no tiene nada para mostrar ni para dar. Él como cabeza de gobierno ha elegido un camino que es el del ajuste y nosotros queremos un camino que es el desarrollo y no es compatible con el gobierno nacional”, comenzó diciendo Sotelo.

“Por lo que venimos hablando en la CGT y la CTA entendemos que hay que cambiar de gobierno nacional. Hay que apoyar a los candidatos de la oposición porque el gobierno nacional no ha cumplido nada de lo que han prometido. Han empeorado absolutamente todo con las políticas que aplicaron”, siguió.

“Si me preguntás a título personal, yo opto por Cristina Kirchner. Lo que fueron sus años de gobierno nos dan confianza porque nunca aplicaron ajuste a los trabajadores sino ampliación de derechos”, agregó Sotelo.

“Cristina se va a presentar porque no sirve buscar otro cualquiera. Argentina tenía un rumbo en los últimos años y ahora no se sabe dónde vamos. Nos estamos alejando de las naciones de latinoamérica, nos estamos metiendo bajo las alas de las primeras potencias y eso no va a dar nada bueno”, finalizó.