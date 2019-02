Leandro Chamorro podría ir a una interna con Orfilio Marcón

El Intendente de Las Toscas, Leandro Chamorro, visitó los estudios de La Grieta TV y habló sobre sus aspiraciones a la Legislatura Provincial. Si bien no definió si será candidato a Diputado Provincial o Senador, dejó claro que tiene el apoyo de algunos presidentes comunales del norte para disputarle el poder a Marcón.

Leandro Chamorro en La Grieta TV

Aseguró que tiene “aspiraciones legítimas de trabajar desde un escaño legislativo” y sostuvo que es importante hacer que la gente vuelva a confiar en la política.

No definió cuáles de las cámaras quiere integrar y dejó abierta la posibilidad a competir “como Diputado o Senador”.

Dijo que lo que busca es “llevar los principios del Frente Progresista, Cívico y Social hacia la provincia”. Sabiendo del poder que concentra Orfilio Marcón, actual Senador del Departamento General Obligado, remarcó que “si tengo que disputar una Senaduría la voy a disputar”.

“Esto que digo acá no debe interpretarse como una presión para lograr esto o lograr lo otro. Cuando yo dije que iba a ser candidato aparecieron un montón de candidatos, entonces yo me retiro de eso porque a mi no me gusta pelear con nadie”, dijo haciendo referencia principalmente al Intendente de Villa Ocampo, Enrique Paduán, que también aspira a una candidatura a Diputado.

Luego remarcó que son varios los Intendentes y Presidentes Comunales que lo impulsan para que le dispute la representación departamental a Orfilio Marcón.

Finalmente comentó que “la gente necesita una bocanada de aire fresco”.