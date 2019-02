Los municipales quieren cláusula gatillo y suba inicial

El Intendente de Las Toscas estuvo en el programa La Grieta TV y cargó contra la Diputada Provincial. Aseguró que no le sirvió su trabajo a Las Toscas. El Intendente Leandro Chamorro estuvo en el programa televisivo de Reconquista donde habló de su futuro político, sus aspiraciones a un cargo legislativo provincial y también habló de los legisladores provinciales de la región. Respecto de Estela Yaccuzzi, Diputada Provincial oriunda de Villa Ocampo, dijo que “es una buena persona, pero no conozco su labor legislativa”. Además dejó claro que el trabajo de la Diputada no le sirvió a él como intendente Seguir Leyendo