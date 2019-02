Batistuta dijo que lo que más le preocupa es “la inseguridad y que la gente no llega a fin de mes”

El periodista de Reconquista será candidato de Cambiemos y hoy se define si va en primero o segundo lugar en la lista que acompañará a Hugo Firmán.

Silvio Batistuta comparte una “relación de muchos años” con Hugo Firmán quien lo propuso para encabezar la lista de candidatos a concejales para estas elecciones.

Este fin de semana Mac Allister, candidato de Cambiemos que perdió por paliza la interna en La Pampa, confesó que la situación económica “perjudica a los que estamos cerca del Presidente”.

Por eso, dicen que la estrategia de Firmán y su equipo en esta oportunidad será hablar de la cuestión local e intentar despegarse del sello nacional lo más posible. Batistuta evitó hablar de Cambiemos en la entrevista que le realizó el programa radial La Grieta y solo dijo que “la gente me conoce por el trabajo que hago todos los días en la calle, como movilero”.

Este mismo año Batistuta perdió una elección para representante de la comunidad en el Hospital Central de Reconquista, pero eso no bajó su intención de exponerse a una elección y por el contrario asegura que “después de esa elección mucha gente se me arrimó y me dijo ‘nosotros te queríamos votar, no las instituciones'”.

Finalmente Silvio Batistuta confirmó que “si se cierra lo de mi candidatura tomaré licencia en mi trabajo, si no se cierra el lunes voy a estar trabajando como todos los días”.