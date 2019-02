Paritarias 2019: Provincia se reunirá con docentes y estatales el jueves

La evaluación para conformar el escalafón se hará en el mes de marzo, en dos etapas. El Ministerio de Innovación y Cultura de la provincia, a través de la secretaría general de Programaciones, habilitó, mediante la Disposición 001/19 del 15 de febrero de 2019, la apertura del registro para la inscripción de aspirantes a Suplencias de Utilería de la Orquesta Sinfónica Provincial de Santa Fe. Podrán inscribirse personas mayores 18 años y que no excedan el límite de edad previsto por la Ley N° 8525 para el caso de ingreso; no estar inhabilitado; no ser deudor alimentario; tener buena conducta Seguir Leyendo