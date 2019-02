Hoy en La Grieta TV: María Laura Corgnali habla de su candidatura a Diputada

Se están contando los votos pero es clara la tendencia de la primera moción que propone paro las próximas dos semanas. La titular del gremio AMSAFE, Hemilse Cañete, habló con el programa radial La Grieta (FM 94.5 Central) dijo que los docentes no aceptan la “cláusula gatillo atada a la recaudación de la provincia”. “Si nosotros aceptamos eso ya no sería una herramienta contra el proceso inflacionario” y explicó que el gobierno propuso que la cláusula gatillo si la provincia recauda menos que la inflación pagarán una actualización en base a la recaudación y no a la inflación. Dijo además Seguir Leyendo