La provincia garantiza la cobertura inmediata a los afiliados al Iapos que viajen a otras regiones del país

A partir del 1 de marzo, los beneficiarios a través de su teléfono móvil podrán realizar la Carta de Presentación de Afiliados en Tránsito que les permitirá acceder a las prestaciones.

El Ministerio de Salud, a través del Instituto Autárquico Provincial de Obra Social (Iapos), dio a conocer que a partir del 1 de marzo de 2019, los beneficiarios podrán realizar –en su domicilio o en el lugar de vacaciones– la Carta de Presentación de Afiliados en Tránsito.



De esta forma, y con el fin de facilitar los trámites a los afiliados en tránsito y contando con el sistema de acreditación mediante la credencial digital que se obtiene descargando la aplicación “Mi Iapos”, permite a los beneficiarios solicitar cobertura de salud cuando se trasladen en forma momentánea a otras provincias.



Si bien esta nueva modalidad no descarta la realización tal como se obtenía, asistiendo a una boca de expendio o delegación a completar la solicitud de cobertura, lo que brinda es la posibilidad de obtenerla en el momento que se la necesite, en la jurisdicción y en el lugar donde se encuentre el afiliado.



Al respecto, la directora del Iapos, Soledad Rodríguez, aseguró que “estamos garantizando la accesibilidad inmediata a los servicios de salud, en aquellas provincias con las que rige los convenios, a través de una tecnología masiva como es el uso del teléfono móvil y la aplicación institucional”,



El gran avance con esta nueva aplicación es la posibilitar contar con la credencial on line, tanto para el titular como para cualquiera de los integrantes de la familia.



En este sentido, Rodríguez recordó que “al contar con fecha de actualización en la descarga, la acreditación del afiliado es inmediata e imprimiendo la Carta que se encuentra en la página www.santafe.gob.ar se accede de manera muy simple a los servicios médico asistenciales”. Del mismo modo, agregó que “así lo único que le queda al afiliado es que una vez recibida la práctica firmar el consentimiento de atención que le brindó el prestador”.



“Este servicio es demandado sobre todo en los meses de vacaciones y hasta ahora se realizaba preventivamente. Los afiliados asistían a la obra social a buscar la Carta por si les pasaba algo y ahora cambiamos ese concepto. No se necesita disponer de tiempo para realizar la gestión”, manifestó Rodríguez.



CONVENIOS DE RECIPROCIDAD

La cobertura de afiliados que viajan a otras provincias se realiza a través de los convenios de reciprocidad firmados y por los cuales también Iapos presta servicios a los beneficiarios de obras sociales estatales de las restantes provincias que conforman Cosspra (Concejo de Obras Sociales Provinciales de la República Argentina). Entre ellas se encuentran Entre Ríos, Córdoba, Salta, Tucumán, Misiones, Buenos Aires, Chaco, Corrientes, San Juan, Mendoza, Río Negro, La Pampa, Tierra del Fuego, Chubut, Catamarca, San Luis, Formosa, Neuquén, Santiago del Estero y Jujuy.



Esta cobertura abarca también a los afiliados que habitan en estas provincias porque fijaron allí su residencia, lo cual les permite gozar de todos los derechos y obligaciones de los beneficiarios naturales de la obra social provincial de la jurisdicción receptora.



Los convenios de reciprocidad también abarcan a los educandos, es decir, aquellos que por razones de estudio residen en jurisdicción de otra obra social provincial. Un último grupo de cobertura son los afiliados que residen en localidades limítrofes y por razones geográficas de distancia requieran habitualmente de los servicios de la obra social en la otra provincia.