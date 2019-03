Nuevos jefes en las comisarías de la región

El Jefe de esta Unidad Regional Novena, Director General Juan Luis Gonzalez, junto al Sub Jefe de la misma, Sub Director Oscar Aguirre, hacen extensiva la invitación a participar de la ceremonia que se realizará este viernes 08 del corriente, a las 11:00 horas, en sede de Jefatura UR IX. En la misma se pondrá en funciones a los nuevos JEFES y SUB JEFES de dependencias que a continuación se detallan:

COMISARIA PRIMERA:

JEFE: COMISARIO HUGO MONTENEGRO

SUBJEFE: SUBCOMISARIO ERNESTO FLAMA

COMISARIA SEGUNDA:

SUB JEFE: SUBCOMISARIO MAURICIO ROMERO

COMISARIA TERCERA:

SUB JEFE: SUBCOMISARIO GABRIEL CAPOULAT

COMANDO RADIOELECTRICO:

JEFE: COMISARIO ANALIA OCAMPO

SUB JEFE: SUB COMISARIO ROBERTO VERA

DESTACAMENTO DE BARRIO AMERICA:

JEFE: OFICIAL DE POLICIA FERNANDO ORTIZ.

Finalizado el mismo, se realizara un agasajo a personal policial

femenino, por conmemorarse el DIA INTERNACIONAL DE LA MUJER.