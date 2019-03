La provincia abrirá los sobres para adquirir equipamiento de alta complejidad destinado al nuevo hospital de Reconquista

Será este martes, a las 12 horas. La inversión será superior a los 3 millones de dólares y es para el área de diagnóstico por imágenes del nosocomio.

La ministra de Salud Provincial, Andrea Uboldi, encabezará este martes la apertura de sobres con las ofertas económicas para la compra de equipos de alta complejidad destinados al área de diagnóstico por imágenes del nuevo hospital de Reconquista.



El acto, se llevará a cabo a las 12 horas en el edificio del nuevo hospital de Reconquista, ubicado en Bv. Hipólito Irigoyen 1951 de esa localidad. La inversión oficial destinada es de U$S 3.170.000.



EQUIPAMIENTO DE ÚLTIMA GENERACIÓN

La primera parte de la licitación está destinada a la compra de un equipo de RX de un puesto, un equipo de rayos de dos puestos, cinco equipos rodantes, tres equipos arco en C, un equipo de mamografía y un equipo panorámico odontológico, por una suma de U$S 1.520.000.



Por otro lado, se licitará la compra de un sistema de resonancia magnética nuclear de última generación, surperconductivo de 1.5 tesla, y sistema de enfriamiento de Ultra Bajo Consumo de helio líquido, tipo “4K Cryocooler”, que permita todo tipo de exámenes diagnósticos de rutina de todo el cuerpo y estudios de cardiología, apto para estudios de pacientes pediátricos y de pacientes adultos, por un monto oficial de U$S 1.300.000.



Finalmente, la apertura de sobres concluirá con las ofertas para la compra de Tomógrafo Axial Computado Helicoidal Multicorte, digital, de última generación, para exploración de cuerpo entero, incluyendo la cabeza del paciente, con estación de trabajo para pacientes pediátricos y/o adultos, cuya inversión provincial es de U$S 350.000.