Productores autoconvocados: “estamos peor que en el gobierno anterior”

Marina Masat y Mario Julio Stechina estuvieron en los estudios de La Grieta TV hablando sobre la situación del sector y la desilusión con el gobierno de Mauricio Macri.

El movimiento de Productores Autoconvocados de todo el país lucho con fuerza contra el gobierno de Cristina Kirchner en 2008 por la sanción de la Resolución 125, que luego el Congreso (con el voto no positivo de Cobos) la tumbó.

Los productores fueron escalando en la vida política y lograron bancas en concejos municipales, legislaturas provinciales y hasta en el Congreso de la Nación.

A 11 años de aquella dura lucha, que generó cortes de ruta durante meses y desabastecimiento en varias poblaciones, los productores se muestran arrepentidos y aseguran estar peor que con el gobierno de Cristina Kirchner.

Tanto Mario Stechina como Marina Masat fueron dos fuertes impulsores de los cortes de ruta en 2008 y encabezaron varias de las movilizaciones que se gestaron en aquel momento. Allí tomaron visibilidad y ahora forman parte de CONINAGRO, una de las entidades más importantes de productores del país.

Sobre la lucha del sector para que Macri sea Presidente, Mario Stechina dijo que “no podíamos esperar otra cosa que un cambio en ese momento. Veíamos una corrupción terrible, y en eso creo que avanzamos un montón. Yo en lo personal trabajé para cambiar, para el gobierno que está hoy de turno”.

“Pueden faltar un montón de cosas en materia de políticas pero no vemos en este gobierno. Veo que no le encuentran el rumbo en algunas cosas. En materia económica no le encuentra el rumbo todavía, corrupción no, y si hay que paguen como cualquier otro”, remarcó Stechina.

Sobre el gobierno Kirchnerista reconoció que “teníamos dificultades pero teníamos créditos a tasas subsidiadas. Hoy lo que vemos es que no hay una política crediticia para cualquiera que quiera emprender un negocio, no solo un productor agropecuario”.

Por su parte Marina Masat dijo que “en lo económico y financiero estamos peor de lo que era el gobierno anterior”. Destaca que este gobierno no se mete “de manera maliciosa” contra el sector productivo pero sostiene que “se suma a lo que teníamos en el gobierno anterior a las políticas totalmente erróneas de este gobierno”.

Además sostuvo que “tienen razón que es un gobierno que gobierna para los ricos”. Puso como ejemplo a los bancos, sistema financiero, exportadores y grandes productores que están “posicionándose mucho mejor a costa del malestar del resto de la gente”.

Finalmente comentó que los productores “no ven los beneficios” de la “apertura al mundo” que promociona el gobierno de Cambiemos.

Parte de la extensa entrevista en La Grieta TV