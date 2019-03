Marcelo Almirón y Roberto Lorenzini quedaron afuera de las próximas elecciones

El Tribunal Electoral no aprobó los avales presentados y dio de baja las listas. También quedaron afuera los grupos “pro vida”.

En las últimas horas se conocieron las listas que han quedado “oficializadas” y hubo varias sorpresas. Una de las principales sorpresas fue que Marcelo Almirón quedó sin posibilidad de competir a Intendente, como era su intención.

Almirón, que ya tenía varias gigantografías en distintos puntos de la ciudad, emitió un comunicado donde expresa “repudio al accionar de la Secretaría Electoral del Tribunal Electoral” por lo que consideran “comete un error al negar las adhesiones de nuestro espacio”.

El dirigente dice que es “un claro intento de proscribir nuestra participación”.

Aseguran que “el informe producido por el pro secretario Pascual, es equivocado” pero confían “en que el Tribunal modifique ese criterio por las razones de hecho y de derecho que hemos argumentado abundantemente en sendas presentaciones”.

Otra vez afuera

Almirón había dado de baja una candidatura anterior por “falta de plata” y había declinado antes de lanzarse. Esta vez es el Tribunal Electoral quien no le permite ser candidato.

La explicación de Lorenzini

“Mañana estamos haciendo una presentación en el Tribunal Electoral, pero realmente tenemos pocas chances”, fue lo primero que dijo el Subsecretario de Desarrollo Social Roberto Lorenzini.

“Nosotros presentamos toda la documentación en tiempo y forma y la semana pasada yo me fui a Santa Fe y me contacté con los apoderados y estaba todo bien y sin inconvenientes. Normalmente si hay problemas de avales el Tribunal Electoral te avisa y te dan 24 o 48 Hs para que ingreses los avales”, continuó.

Además sostuvo que “el viernes a la noche miro las boletas oficializadas y estábamos nosotros en la boleta y después el sábado me llama un compañero y me dice qué pasa que no estamos ahí. Vuelvo a mirar y efectivamente no estábamos ahí. Entonces inmediatamente llamo al apoderado y se acercan al Tribunal Electoral y le dicen que no habilitan la lista por falta de avales”.

“Yo acepto el juego que tiene la democracia, pero que me dejen afuera por avales es algo insólito”, remarcó.

Finalmente dijo que “me preocupa porque habíamos armado un equipo de gente que nos permitía pensar en un proyecto a corto, mediano y largo plazo”.