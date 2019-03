“Aspiramos a ser una bocanada de aire fresco para todo el departamento”

El actual Intendente de la ciudad de Las Toscas llevó a cabo ayer por la mañana el lanzamiento de su precandidatura a Senador por dentro del Frente Progresista Cívico y Social. En un local céntrico de la ciudad de Reconquista, Chamorro realizó un acto para la prensa donde expuso los principales ejes con los cuales quiere convertirse en el próximo representante departamental en la Cámara Alta de la provincia.

En primer turno quien habló fue la docente Marisa Ibarra, que tendrá la tarea de escoltarlo en la campaña con su suplencia. Luego de algunos minutos, le llegó el turno al hombre de profesión abogado que desde hace décadas decidió nadar en las aguas de la política.

“Gestión, legislación y transformación. Esos van a ser nuestros ejes, porque creo que eso es lo que le falta al departamento. Y porque, además, es lo que hemos hecho en Las Toscas durante todos estos años”, señaló Chamorro no sin antes aclarar: “espero que esto no sea tomado como una crítica hacia la gestión actual porque no es mi estilo, pero no puedo dejar de decir lo que yo veo que nos hace falta”. “Yo siento que el legislador se tiene que dedicar de manera más directa al hombre, al ser humano. Tomarlo al hombre con un sentido de proyección y no como un número más. Y no manejándonos con las estructuras para eso, sino que el legislador represente en sí mismo lo que la gente necesita. Nos hacen falta en el departamento políticas distintas, más dinámicas y más concentradas en la gente”, manifestó quien aseguró que va a ser el próximo Senador. Para ello, el próximo 28 de abril se deberá medir en las PASO con el actual legislador departamental Orfilio Marcón y con el ex Intendente de Reconquista (actual Ministro de Medio Ambiente) Jacinto Speranza.