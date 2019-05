La Feria del Libro de Avellaneda contará con más de 10 editoriales

La ex vicegobernadora compartió acto este martes en Rosario con el rafaelino, pero luego dejó en claro que «compartimos algunas ideas y otras no. Por eso fuimos a internas». Bielsa acompañó a Perotti este martes en el lanzamiento del libro “Gestas peronistas. Filosofía, Derecho, Educación”, que se realizó en el complejo cultural Atlas de Rosario. “Con Omar Perotti tenemos diferencias, compartimos algunas ideas y otras no. Por eso fuimos a internas”, aseguró Bielsa consultada tras la presentación del libro. “Es un momento en el que la palabra vale mucho menos que la imagen”, dijo en referencia a la foto que Seguir Leyendo