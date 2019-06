Las ventas minoristas cayeron 14,1 por ciento en mayo pasado

Según la Came, suman 17 meses en descenso. «El mercado de consumo no pudo recobrar fuerza», advirtió la entidad. Las ventas concretadas en los comercios retrocedieron en mayo pasado 14,1 por ciento respecto de igual mes de 2018, con lo que cumplieron 17 meses consecutivos en baja, según detalló ayer la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (Came). «El mercado de consumo no pudo recobrar fuerza», sostuvo la Came en un comunicado en el cual estimó, además, que durante el paro del 29 de mayo los comerciantes «dejaron de vender 14.114 millones de pesos». Como dato positivo, la entidad indicó Seguir Leyendo