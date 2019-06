Licitarán Ruta 3 hasta Los Amores, la 36 hasta Vera y la 31 entre Intiyaco y Tartagal

El mandatario provincial respondió a críticas de la oposición y dijo que «conducir a la policía es obligación del gobernador, por eso me parece pobre como propuesta en seguridad». El gobernador de la provincia, Miguel Lifschitz, remarcó hoy en materia de seguridad «estamos mucho mejor que otros años» y resaltó, respondiendo a una de las frases de campaña del candidato peronista Omar Perotti, que «conducir a la policía es una propuesta pobre en materia de seguridad porque es una obligación del gobernador, me parece que sería bueno que me digan que otra cosa van a hacer». En declaraciones radiales Lifschitz Seguir Leyendo