Prat Gay sobre la incorporación de Pichetto: «no resuelve los problemas»

El ex ministro de Hacienda de Mauricio Macri dijo que es algo que se venía pidiendo pero que «no alcanza».

“Es algo que veníamos reclamando los que queremos que al Gobierno le vaya bien: apertura”, afirmó el exministro de Hacienda, Alfonso Prat Gay, sumándose a las voces del oficialismo que celebraron la elección del senador peronista Miguel Ángel Pichetto como compañero de fórmula de Mauricio Macri.

Prat Gay consideró que la incorporación del peronista a la alianza Cambiemos -ahora Juntos por el Cambio- es “acertada”. “Es la señal que hacía falta, pero no alcanza”, dijo en un diálogo que mantuvo con ámbito.com y otros medios luego de exponer en el evento «Argentina Visión 2020/40”, un espacio de reflexión organizado por ADBlick Agro que se llevó a cabo en el Polo Científico y Tecnológico.

“Miguel Ángel es un dialoguista de naturaleza. Todos estamos muy contentos, pero una fórmula presidencial no resuelve los problemas”, afirmó ante una pregunta de este medio. Y agregó: “Lo más importante de los anuncios de las últimas horas es que el Gobierno aprendió la lección más importante: solos no se puede”.

Sin embargo, para el economista la autocrítica del Gobierno llega “tarde”. “La ampliación podría haberse hecho luego del triunfo electoral de 2015, o de 2017, o inclusive en la redefinición del Gabinete que se hizo el año pasado”, argumentó.

“Pichetto fue muy importante para la supervivencia de este gobierno en los primeros meses, donde no teníamos mayoría en ninguna cámara”, reconoció Prat Gay. “Si no fuera por él, no habríamos podido aprobar gran parte de las leyes que aprobamos en 2016”, añadió.

Consultado sobre un posible rol de Pichetto como articulador en el diálogo con el FMI, el ex ministro remarcó la vocación “dialoguista” de Pichetto. “Acá lo que se busca es un gran consenso y una gran articulación a nivel nacional, y considero que si esto se hubiera hecho antes no hubiese sido necesario caer en el Fondo Monetario”.

Por último, Prat Gay no descartó que Juntos por el Cambio sume a otros espacios eventualmente, y señaló que el compañero de fórmula de Mauricio Macri no enoja al radicalismo sino que “salió de la Convención radical donde se mencionaron varios nombres propios, entre ellos el de Pichetto”.