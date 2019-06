Rojas: «quedó demostrado quién cumple con su palabra con hechos concretos»

El candidato a senador del Frente Progresista para el departamento Vera fue el único que se presentó a Vera Debate 2019, el programa organizado por el Centro de Estudiantes del I.S.P.I. Nº 4007, que se transmitió en vivo por Canal 2 de Vera, Canal 2 de Margarita y de forma online a través de la web. Debajo, algunas de las frases contundentes de Sergio “Chiqui” Rojas.

El referente socialista explicó, en primera instancia, que quiere “ser senador para contribuir con iniciativas que continúen impulsando el desarrollo y el arraigo en el departamento Vera. No sólo diciendo lo que el ejecutivo hace mal, porque para eso no hace falta ser senador, sino para aportar, desde la Legislatura, los proyectos necesarios para que la gente pueda vivir mejor, y tenga mayores oportunidades para poder tener la vida que deseen”.

También recordó que “diputados hay muchos, pero senador hay sólo uno por departamento, para defender y trabajar por los intereses y necesidades de los pueblos a los que representa”; y fue tajante al asegurar que “los políticos debemos estar al servicio de la gente. Esto nada tiene que ver con utilizar a la gente para que sirva a los intereses particulares de los políticos. No nos equivoquemos”.

Dedicó un párrafo para referirse a la obligación de los funcionarios acerca de informar a la ciudadanía de su gestión: “a veces se dice que publico en redes todo lo que hago. Lo hago porque como político, lo tengo que hacer, y ustedes para elegir tienen que informarse de lo que cada uno de nosotros hace o no hace. Lo grave es cuando no se informa y cuando no se sabe a qué se destinan los recursos que se manejan por estar en un determinado cargo”.

“Los senadores, solo por ser senadores, disponen de 1 millón y medio de pesos por mes. Quiero democratizar ese fondo, discutir con las instituciones y los habitantes adonde va destinado ese dinero, y elegirlo participativamente con ellos”, sostuvo. Y lamentó que el actual senador del departamento Vera no haya asistido al debate, porque le hubiera gustado preguntarle “a qué destinó esos fondos y cuántos y qué proyectos de ley presentó en sus tres años como legislador para cambiar la vida de la gente del departamento”.

EDUCACIÓN, SALUD Y BIENESTAR SOCIAL

En el segundo eje de la noche, Sergio Rojas señaló que “ante todo, en salud y educación, defiendo lo público, porque es lo que iguala, lo que nos da la oportunidad a todos” y parafraseando a la ministra de Cultura manifestó que “para muchos, lo público es lo único”.

“Las iniciativas legislativas apuntarán tanto a garantizar la salud y la educación pública, como a mejorarlas. Como senador, voy a apoyar la Ley Provincial de Educación, un avance fundamental para nuestra provincia, que está esperando ser aprobada y duerme en los cajones de los senadores porque no se animan a debatir”, argumentó.

“Hay que continuar con las residencias estudiantiles del senado, creadas por el ex senador Hugo Pucheta. Me comprometo no sólo a sostenerlas, sino a ampliarlas y mejorarlas, para que más jóvenes puedan acceder a ellas. Crearemos un programa de becas para materiales de estudio destinados a alumnos terciarios o universitarios de escasos recursos, como aporte para el logro de sus objetivos académicos. Y necesitamos en Vera jóvenes protagonistas, que se capaciten para generar transformaciones sociales positivas, ser referentes de innovación, busquen nuevas y mejores maneras de hacer las cosas”.

En materia de salud pública, fue claro en asegurar que “si bien aún quedan situaciones por resolver, se ha avanzado mucho: en infraestructura, en equipamiento, en los esfuerzos por traer médicos al departamento y poder garantizar la atención. Quizás se piense que en todos lados hay salud pública y educación pública como en nuestra provincia. Pero eso no es así. En muchos otros lugares y países, la educación y la salud no solo son pagas, sino caras. Defendámoslo, porque de un día para otro eso se puede perder”.

Un momento álgido se vivió cuando Rojas afirmó que “muchas veces hay quejas de que en el hospital de Vera faltan médicos, sin embargo cualquier persona que trabaje ahí les puede contar de los cargos que se fueron agregando”, para posteriormente referirse al senador actual, recordando que fue presidente de la gremial médica durante muchos años y declarar: “Le piden al gobierno que haga esfuerzos para traer médicos al norte, y sin embargo desde la gremial les cobran y mucho para trabajar, en vez de facilitar que puedan venir. ¿Qué hicieron ellos para tratar de revertir esa situación? Es un trabajo conjuntos de todos”.

PRODUCCIÓN, TRABAJO Y DESARROLLO REGIONAL

El tercer eje lo tuvo a Rojas enunciando que “vivimos en el departamento más extenso de la provincia, eso también explica la diversidad y la variedad que tiene en cuanto a las cadenas y producciones. Un norte ganadero y forestal, que marca la necesidad de continuar trabajando y apoyándolo en ese sentido. En la cabecera departamental, con el comercio que da vida a la ciudad. Y en el sur, donde la actividad agrícola es mayor y hay muchas PyMEs que debemos apuntalar. Desde mi gestión legislativa, crearemos normas que faciliten la promoción de esas iniciativas y áreas, porque hoy no están creadas… Tenemos que defenderlas y consolidarlas”.

“Vengo trabajando hace muchos años con la agricultura familiar y me comprometo a seguir haciéndolo. Los emprendedores son generadores de auto-empleo ante la difícil situación que se vive en el país, me parece fundamental rescatarlos y darles nuevas oportunidades. Tengo la posibilidad de mostrar lo que estoy haciendo con el incentivo de capital semilla, el programa Raíces con jóvenes de parajes y pueblos capacitados en materia productiva, y con la asistencia a los pequeños productores”, ratificó.

“Antonio Bonfatti, nuestro candidato a gobernador, dice que la obsesión de su próxima gestión será la generación de empleo. Esa misma importancia le voy a dar al trabajo como senador. La formación y el trabajo van de la mano”, proclamó en el cierre temático.

INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PÚBLICAS

“Vera y todo el norte fue beneficiado en los últimos años con obras que le cambian la vida a la gente. Era vergonzoso no poder decir que las poblaciones del departamento tuvieran agua potable: hoy la tienen, por obras millonarias realizadas por este gobierno provincial, para que eso pase, sin sobreprecios, sin corrupción y pensando en la gente”, garantizó Chiqui Rojas.

Asimismo, el referente habló de la pavimentación de la Ruta 3, “la obra más esperada históricamente, desde siempre, y vital para los pueblos que atraviesa. Dijimos que la íbamos a hacer: inauguramos la primera etapa, está en marcha la segunda hasta Los Tábanos y el lunes se llamó a la licitación para que llegue hasta el Paralelo 28”.

“Ya mencioné la escuela de Los Amores, la construcción de viviendas que dan la posibilidad de tener el techo propio a muchas familias del norte provincial, las antenas telefónicas 4G en la Cuña Boscosa, las inversiones en energía y a través del fondo de electrificación rural. No son promesas, son hechos concretos”, expuso.

“Muchas veces se dice ‘es lo que tienen que hacer’. Yo les digo que sí, ese tipo de inversiones, y obras fundamentales para que la gente pueda vivir mejor es lo que todo gobierno tiene que hacer. Pero durante 24 años aquellos que podrían haberlo hecho, no lo hicieron. Hoy podemos decir orgullosamente que fue el Frente Progresista quien las llevó adelante”, confesó Rojas.

CIERRE

En el cierre del Vera Debate 2019, el socialista determinó: “Quiero invitarlos a marcar un antes y un después en la historia de Vera. Se dijo hace unas semanas atrás en un acto de un sector político que iban a ganar estas elecciones ‘cueste lo que cueste y caiga quien caiga’. ¿Es esa la política que queremos en Vera? Si ése es el precio de ganar una elección, no cuenten conmigo, porque prefiero seguir mirando a los ojos a la gente, caminar las calles de esta ciudad con ustedes, hablar con mis hijos y explicarles que la política no es eso”.

“Hoy quedó demostrado quién cumple con su palabra con hechos concretos. Quiero que puedan acompañarme este 16 de junio para ser senador del departamento Vera porque no todo vale, no todo es lo mismo, porque no todos somos lo mismo y porque es necesario dar vuelta la página y pensar en ese futuro donde se puedan resolver los problemas que a la gente le interesan”, concluyó.