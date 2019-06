Imágenes fuertes: encuentran el cuerpo de una mujer mutilada en el río

Pescadores de Romang encontraron el cuerpo de una mujer que estaría mutilada.

Los pescadores dieron inmediato aviso a las autoridades policiales quienes les pidieron que dejen el cuerpo amarrado porque ya era de noche y era imposible hacer el traslado.

Ya en la mañana los policías y bomberos llegaron al lugar y trasladaron el cuerpo hasta la Morgue Judicial de Reconquista donde se realizará la autopsia y se determinará de quien se trata.

Hasta el momento no hay mayores precisiones pero el único pedido de paradero que existe en la región es de Resistencia, donde desapareció una mujer pero por el momento no se ha podido determinar si se trata o no de la misma persona.