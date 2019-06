Se vota igual: las autoridades de mesa deberán iniciar los comicios con luz natural

La orden del tribunal electoral es que los comicios no se suspendan por lo que pese a que en todo el país no hay luz deberá votarse igual. «Las autoridades de mesa deberán comenzar los comicios cuando entiendan que la luz natural permiten a los votantes no cometer errores», dijeron desde el Tribunal Electoral de Santa Fe. «Las mesas deben constituirse y se debe comenzar con la votación», dijeron y en algunas escuelas, donde ya la luz natural lo permite se está votando. Comparte la Noticia