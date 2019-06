Retienen una camioneta que realizaba maniobras peligrosas. El conductor se negó al control de alcoholemia

El Comando Radio Eléctrico de Avellaneda detuvo una camioneta en calles 2 y 1 de esa ciudad porque recibieron una notificación de que estaba realizando maniobras peligrosas. El conductor se identificó como Ismael Antonio Rolón, de 44 años, no dio mayores datos a las autoridades aduciendo que no recordaba. Se le pidió documentación de la Ford F100 que conducía pero dijo no tenerla por lo que se convocó a los inspectores municipales que retuvieron el vehículo. Rolón se negó al control de alcoholemia. Comparte la Noticia