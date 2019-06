Avellaneda reconoció a los primeros egresados de los cursos dictados en el Punto Digital

Fueron condenados a perpetua Tadeo Bettolli, ex teniente coronel del Ejército, y Alcides Safenraiter, ex agente de la Dirección de Investigaciones, por el asesinato de Carlos Píccoli y Raúl Eduardo Gómez Estigarribia, dirigentes de las Ligas Agrarias. Eduardo Wizchnivetzy, ex comisario general, fue condenado a 18 años de prisión por privación de la libertad y tormentos aplicados a tres pequeños productores. Francisco Rodríguez Valiente, ex comisario general, fue condenado a 4 años por encubrimiento. Juan Antonio González, ex agente policial, fue absuelto (se había pedido perpetua). (Informó Giselle Tepper). Comparte la Noticia