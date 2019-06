Exitosa Milonga en Avellaneda

El jefe del bloque del PRO se refirió a las declaraciones de la diputada sobre Emilio Monzó. «La acusación de Carrió es gravísima, no la esperábamos», dijo. Las durísimas declaraciones que Elisa Carrió sobre el presidente de la Cámara de Diputados, Emilio Monzó, amplió la interna en Cambiemos. Este domingo Nicolás Massot rechazó las acusaciones y aseguró que lo que dijo la diputada «es mentira». «La acusación de Carrió es gravísima, no la esperábamos. Era difícil de anticipar semejante falacia pero no sorprende viniendo de ella, en estos años nos ha tocado ver la peor versión de Carrió a los Seguir Leyendo