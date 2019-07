Fin de semana a puro deporte en Reconquista

Opciones para disfrutar del deporte en Reconquista durante el fin de semana, con actividades que cuentan con la organización o el auspicio de la Municipalidad de Reconquista.

Encuentros barriales para niños

Sábado 13 de julio. En tres sedes diferentes: Don Juan, Lanceros del Sauce y Puerto Reconquista. Desde las 14:00 horas habrá fútbol, handball y básquet, además de diferentes actividades deportivas y recreativas con distintos juegos. Organiza «Espacios Activos de Deporte Social», dependiente de la Subsecretaría de Deportes de la Municipalidad de Reconquista.

En el barrio Don Juan participarán Don Juan, Nuevo, Luján, Guadalupe e Itatí/Santa Rosa/Don Pepito. En el barrio Lanceros lo harán Lanceros, San Jerónimo y Belgrano. En Puerto Reconquista los protagonistas serán los niños del lugar.

Campeonato de Pedestrismo

Sábado 13 de julio. Camping Municipal «Ychimaye» de Reconquista. Tercera fecha del campeonato de pruebas de calle de la Asociación Reconquistense de Atletismo, que organiza y fiscaliza la carrera.

Auspicia Municipalidad de Reconquista. 8K Competitiva. 4K Promocional. U-12 (10 a 12 años) y U-14 (12 a 13 años). Inscripciones desde las 13:30 horas. Costos: 8K 300 pesos, 4K 200 pesos e Infantiles 50 pesos. Largada 15:30 horas. Medalla Finisher. Medallas al primero, segundo y tercero de cada categoría. Trofeos al final del campeonato.

Torneo Municipal de Básquetbol

Sábado 13 de julio. Club Social y Deportivo Platense Porvenir. Definición del Torneo Municipal de Básquetbol Categoría Maxi «Copa Activa». Desde las 15:30 horas. En primer término se jugará el partido por el tercer y cuarto puesto y luego la gran final por el título de campeón. Organiza Municipalidad de Reconquista.

Programa: 15:30 horas tercer y cuarto puesto C.D.R. vs. Vera Basket y 17:00 horas final Universitarios vs. Sabores. Árbitros Carlos Santa Cruz, Daniel Maidana y Pablo Casanova. Comisionado Técnico Omar Guzmán, Gustavo Catanzaritti y Julián Villalba. Oficiales de Mesa Juan González, Belén Leguizamón y Sergio Firpo.

Fisicoculturismo y Fitness

Sábado 13 de julio. Club El Pilagá (Ituzaingó 1157). Torneo Abierto de Fisicoculturismo y Fitness. 6° Copa Ciudad de Reconquista. Federación Internacional de Fisicoculturismo. Organiza Ariel Caballero.

Auspicia Municipalidad de Reconquista. Horario de comienzo desde las 16:00 horas. Las inscripciones se podrán realizar de 12:00 a 15:00 horas.

Además del evento habrá diferentes shows y bailes de grupos locales. El costo de la entrada será de 100 pesos y todo lo recaudado será donado a la Iglesia Cristiana del barrio San José Obrero.

Corrida «73° Aniversario SITRAM»

Domingo 14 de julio. Belgrano y Sarmiento. 10:00 horas. Corrida Regional «73° Aniversario SITRAM Reconquista». Organiza Sindicato de Trabajadores Municipales de Reconquista. Fiscaliza Asociación Reconquistense de Atletismo. Auspicia y acompaña Municipalidad de Reconquista.

Competencia principal de 5K, prueba promocional de 1K y, 10 minutos antes, el espacio de los chicos: la tradicional previa con los Kids Running.

Las inscripciones tendrán un costo de 300 pesos para 5K y 100 pesos para 1K, en tanto que será gratis para Kids Running y se podrán realizar desde las 8:00 horas en el lugar del evento. Habrá remeras para los primeros 100 inscriptos, Medalla Finisher para todos los participantes que crucen la meta final y además importantes premios en efectivo y trofeos.

Pesca de costa

Domingo 14 de julio. Zona de Muelles Puerto Reconquista. Desde las 8:00 horas. 3° Concurso de Pesca de Costa con Devolución del Campeonato Regional del Norte.

Organiza Subcomisión de Pesca Deportiva de la Asociación Civil Paraná Vivo Filial Zona Norte – Federación Santafesina de Pesca Deportiva y Lanzamiento. Auspicia Municipalidad de Reconquista. El horario de finalización está previsto para las 17:00 horas (a consensuar de acuerdo a la cantidad de pescadores inscriptos).

Fútbol Femenino

Domingo 14 de julio. Pista Municipal de Atletismo Adolfo «Fito» Hauswirth. Un partido pendiente de la novena e íntegramente la décima fecha del Torneo Apertura de la Agrupación Litoraleña de Fútbol Femenino. Auspicia Municipalidad de Reconquista.

Programa: 10:30 horas Defensores de La Costa vs. Galácticas, 11:25 horas Lumbreras vs. Alianza Colonista, 12:20 horas Las Barsa vs. Alianza, 13:15 horas Club Deportivo Puerto Reconquista vs. Las Cotorras, 14:25 horas Futuro vs. Galácticas, 15:20 horas Defensores de La Costa vs. Dragonas, 16:15 horas Las Leonas vs. F.C. Deportivo y 17:10 horas Las Fénix vs. F.F. No`e. Libre: Las Lobas de San Martín (Tartagal).