Estevez: “Santa Fe es una de las provincias que más aporta al fisco nacional y la más perjudicada en la coparticipación”

El precandidato a diputado nacional por Consenso Federal, Enrique Estévez, se reunió con el ministro de Economía, Gonzalo Saglione, para interiorizarse sobre los fondos coparticipables que recibe la provincia, que están cayendo en términos reales. “Buenos Aires es la única provincia que cada vez recibe más fondos, en detrimento de las otras jurisdicciones. Pero a la vez, Santa Fe este año solamente en concepto de retenciones a la exportación aporta 90 mil millones de pesos al gobierno nacional”, explicó Estévez.

Debido a que los fondos coparticipables que gira el gobierno nacional de Mauricio Macri están cayendo en términos reales para todas las provincias, siendo Santa Fe la más perjudicada, con excepción de la provincia de Buenos Aires que cada vez recibe más dinero, el precandidato a diputado nacional por Santa Fe Enrique Estévez, tras una reunión que mantuvo con el Ministro de Economía de la provincia Gonzalo Saglione, expresó: “Vemos con preocupación esta disminución que se ha dado en la coparticipación. En un país muy desigual como el nuestro, la coparticipación es una herramienta que debería hacer efectivo el federalismo en la Argentina en vez de ser utilizada para beneficiar a las provincias amigas y castigar a las que gobierna otro color político”.

“Todos estos debates se dan en la Cámara de Diputados de la Nación cuando se conforma el Presupuesto, y por eso vinimos a reunirnos con el Ministro Saglione, para interiorizarnos sobre los estados de esta distribución del Presupuesto Nacional hacia todo el país”, remarcó el dirigente socialista.

En ese sentido, Estévez pidió generar “un piso de acuerdo” entre todos los legisladores que representen a Santa Fe, tanto diputados como senadores, para “ponerse la camiseta” de la provincia y defender los fondos que les corresponden a todos los santafesinos y santafesinas. “Los candidatos representamos a distintos partidos y proyectos políticos, pero también representamos a la provincia de Santa Fe. Somos santafesinos y santafesinas que vamos a ir al Congreso de la Nación a velar por nuestros intereses, por nuestros derechos. No vamos a levantar la mano obedeciendo órdenes de gente que vive en Buenos Aires, ya sea Macri o Cristina; tenemos que ir a defender realmente los intereses de la provincia de Santa Fe”, expresó el secretario general del Partido Socialista santafesino.

Por su parte, el Ministro Saglione detalló que la provincia de Buenos Aires reciba más dinero que el resto de las jurisdicciones “es fruto de decisiones políticas que ha tomado el presidente Macri y su gabinete”, y se lamentó que los legisladores nacionales no hayan “logrado que eso se modificase en favor de las jurisdicciones del interior”.

“Es paradigmático que haya una sola provincia que venga registrando incrementos en términos reales de la coparticipación, que es la provincia de Buenos Aires, y que el resto de las jurisdicciones estemos todas con signo negativo. Particularmente en el caso de Santa Fe, somos la provincia donde más ha caído la coparticipación que llega del gobierno nacional en lo que va del año”.

“En ese sentido, creemos que es importante que tengamos voces que defiendan los intereses de los santafesinos independientemente de quién sea el color político que esté a cargo del Poder Ejecutivo nacional. Es en el Congreso donde cada una de las provincias debe hacer oír su voz”, dijo el ministro al apoyar la lista que encabeza Estévez.

Por último, el ministro se lamentó porque a pesar de contar con un fallo de la Corte Suprema de Justicia, el gobierno nacional no le paga la deuda histórica de fondos coparticipables que mantiene con la provincia. “No hemos logrado en estos años que los legisladores nacionales de Santa Fe logren incorporar en los presupuestos anuales del gobierno nacional una partida para empezar a cancelar la deuda. Allá por julio de 2017 hicimos una presentación pública con el gobernador Miguel Lifschitz, convocamos a todos los legisladores nacionales de los diferentes espacios políticos y les pedimos que exigieran que el Presupuesto 2018 sumase una partida para empezar a cancelar la deuda. Lamentablemente eso no sucedió y no se logró que los diputados y senadores que Santa Fe tiene se pongan la camiseta de la provincia al momento de la discusión del Presupuesto anual”, finalizó Saglione.

Los números hablan por si mismos

Mientras que en el primer semestre de 2019 la transferencia del gobierno nacional para gastos de capital fue de 2.389 millones de pesos para la Provincia de Buenos Aires, a Santa Fe le giraron 445 millones de pesos, casi seis veces menos.

Pero también esta inequitativa distribución la podemos ver comparando dos provincias parecidas en territorio y fisionomía, Santa Fe y Córdoba, donde esta última recibió 1.743 millones de pesos del gobierno nacional, cuatro veces más que los santafesinos.

O también se puede hacer una analogía con Ciudad Autónoma de Buenos Aires, donde a la administración de Rodríguez Larreta se le transfirieron 910 millones, más del doble que los fondos destinados a la provincia de Santa Fe.

Asimismo, en cuanto a las obras del gobierno nacional en Santa Fe, el presupuesto ejecutado al finalizar el semestre indica que de los 2.308 millones de pesos que se aprobaron para destinar a la Ruta Nacional 34, entre Angélica y Sunchales, solo se ejecutó el 5,6%, o sea 131 millones.

Igual es el caso de la obra en la Ruta Nacional 33, para unir Rufino y San Eduardo, valuada en 150 millones de pesos, donde no se ejecutó monto alguno.