«Quiero algún día escuchar el corazón de mi hijo en la persona que lo reciba»

El padre de Lorenzo Regonat, Mariano, comentó que la ablación de los órganos se realizará durante la mañana de este jueves en la ciudad de Reconquista y que «ya hay cuatro aviones en el aeropuerto» para realizar el inmediato traslado hacia las regiones donde están los receptores.

«Me dijeron que no me van a decir quienes son los receptores y que me va a llegar una carta a mi casa donde me van a decir en que regiones están los órganos, pero yo me voy a encargar, con el tiempo, de averiguar dónde están», dijo.

Mariano dijo «quiero algún día, con un estetoscopio, escuchar el corazón de mi hijo en la persona que lo reciba».

Estaba prevista que la ablación se realice durante la noche pero se demoró porque se estaban desarrollando los estudios de compatibilidad que recién estuvieron listos en el amanecer.

Se donará corazón, riñón, hígado y pulmones.