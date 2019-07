Raúl Medina le reclamó al gobierno la construcción de garitas: «los fondos ya fueron enviados»

Obras sin ejecutar. Seguridad vial también significa obras estratégicas

Durante nuestra gestión nos hemos comprometido y varios proyectos fueron finalizando, otros avanzando y otros en proceso.

Pero nos hemos comprometido fuertemente con la igualdad de oportunidades para todos los vecinos, y con ese sentido hemos gestionado la construcción de garitas y dársenas en varios lugares de la ciudad de Reconquista. Concentrándonos en los lugares alejados que debían esperar el transporte público bajo la lluvia o al costado de la ruta significando un gran peligro.

Solicitamos, y hemos trabajado junto a Vialidad Provincial para estudiar la viabilidad de las obras de 3 dársenas por la ruta 40 a la altura de Barrio Nuevo, Barrio San Francisco y a la altura del camping de AMSAFE y al ingreso de la escuela y la 4 por la Ruta 1 con una garita al ingreso de la comunidad de La Lola.

Vialidad, autorizó y accedió a dar curso en una primera etapa a 3 dársenas en Avellaneda en los parajes cercanos y 4 dársenas y 1 garita en Reconquista. Comprendemos y con ello nuestro compromiso que estas garitas y dársenas eran las primeras ya que consideramos que faltan otras para dar una respuesta integral.

En este caso Vialidad envío el dinero a los Municipios de Reconquista y Avellaneda para qué como obra delegada, ejecuten la obra. En tal caso es necesario contar con la aprobación del Concejo deliberante local y el ejecutivo.

En estos momentos, las 3 dársenas de Avellaneda ya se encuentran finalizadas.

Y las de Reconquista, aún no comenzaron a ejecutarse a pesar del envío de anticipo y conforme avancen las obras se destina el resto de los desembolsos.

Estas obras cuentan con la Resolución N°1422 de fecha 5 de septiembre 2018 y Resolución 1203 de fecha 6 de agosto 2018.

El dinero fue transferido a Reconquista en fecha 17/09/2018 por un monto de $ 137.752,53 que corresponde al 30 % del gasto presupuestado.

No comprendemos por qué las obras no comenzaron en Reconquista, entendemos que no son grandes obras, que podrían considerarse pequeñas pero para cada vecino que debe esperar el transporte bajo la lluvia, los días de calor intenso y sobre la ruta, es un cambio radical. De eso se trata la política de realizar pequeños cambios que para sectores de la comunidad son enormes.

Ya hemos lamentado varios accidentes, es necesario que las obras se realicen en Reconquista, que como Avellaneda, recibieron el dinero comprometido por la provincia, pero que no recibirán ningún desembolso más sin las obras en desarrollo.