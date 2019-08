Obreros del ingenio cortan la Ruta 11 en Las Toscas

Dialogamos con Javier Avalos uno de los referentes de los trabajadores quien nos dijo: «estamos cansados de que nos mientan, el ingenio no esta en condiciones técnicas de funcionar, ayer el dueño en una reunión nos dijo que el no tiene interés de hacer Zafra, y que no va a tomar a ninguno de los trabajadores históricos si no quiere, que él compró el ingenio sin trabajadores y no tiene obligaciones con nadie».

«Somo 200 familia que hace muchos años trabajamos en el ingenio y desde que esta gente compro solo tenemos problemas. El ingenio está todo desarmado, ellos mismos lo confirmaron en la reunión de ayer lunes, nos dijeron que el trapiche está totalmente desarmado. Nosotros queremos saber qué va a pasar con nuestra fuente de trabajo y no vamos a salir de la ruta hasta no tener una respuesta».