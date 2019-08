Votó Alberto Fernández

El pre candidato a Presidente votó minutos antes de las 11 de la mañana. Llegó hasta la escuela acompañado de su esposa y manejando su auto particular.

El precandidato a Presidente le contestó al jefe de Gabinete quien había señalado que el lunes «la economía no iba a ser indiferente».El precandidato a presidente de la Nación por el Frente de Todos, Alberto Fernández, salió a responderle al jefe de gabinete, Marcos Peña, quien había dicho que «el lunes la economía no será indiferente» a la elección. En ese sentido, Fernández acotó: “Marcos Peña habla porque está nervioso; yo estoy en veda”.

Además contó que habló esta mañana con su compañera de fórmula, la expresidenta Cristina Kirchner, y que esperan la votación «tranquilos y contentos». «Hablamos de las cosas que pueden hablar dos amigos en esta circunstancia, en este emprendimiento común.

Estamos todos tranquilos y contentos», dijo Fernández, quien dijo esperar que «los argentinos voten» para que «la democracia mejore». No obstante, lamentó que la expresidenta no pueda estar a su lado al tener que votar en Río Gallegos y no haber hoy vuelos desde allí a Buenos Aires. «Igual está a mi lado, no hace falta que esté cerca. En el año 2003 me pasó lo mismo con Néstor, él votó en Santa Cruz y yo en Buenos Aires», apuntó. Además, al ser consultado sobre el expresidente Néstor Kircner dijo que «siempre» piensa en él, «en todos los momentos». «Ahora voy a votar y a esperar los resultados», dijo el precandidato cuando fue consultado sobre cómo será su jornada durante las Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias.

Sobre ésta instancia, Fernández dijo que la elección para algunos partidos «no tiene sentido porque no tiene mucho para competir, pero a veces sí», pero que así «es el sistema electoral argentino y hay que respetarlo».