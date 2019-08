En el marco del 169° aniversario de la muerte del Gral. José de San Martín, el municipio de Reconquista a través de la Secretaría de Cultura y Deportes, invita a una charla abierta a cargo del Porf. Carlos Echegoy. La propuesta tendrá lugar el martes 20 de agosto a las 20:30 hs. en el Museo Municipal de Arqueología y Paleontología “Dante Ruggeroni” (Olessio esq. Mitre).

En octubre de 1816, el general San Martín convocó a un parlamento “indígena” a los caciques pehuenches-mapuches del sur de Mendoza. En su plan estratégico para el cruce de los Andes, el acuerdo con ellos era decisivo: además del permiso para atravesar esos territorios porque eran sus dueños y tenían un conocimiento detallado del terreno.

Luego de los rituales del caso, el Libertador les dijo: “Yo también soy indio” y les comunicó que iba a pasar a Chile con todo su ejército y cañones “para acabar con los godos que les han robado la tierra de sus padres”. El acuerdo se selló con un abrazo a cada uno de los caciques y el intercambio de regalos. San Martín recibió un poncho blanco cuyas guardas tenían un diseño que lo designaba Toki, jefe guerrero.

Los lazos estrechados entre los pueblos nativos de la región cuyana y el ejército de los Andes dieron origen a una de las frases más recordadas de su General Jose de San Martin: “Si no tenemos dinero, carne y un pedazo de tabaco no nos han de faltar; cuando se acaben los vestuarios, nos vestiremos con las bayetitas que nos trabajan nuestras mujeres y si no, andaremos en pelotas como nuestros paisanos los indios. Seamos libres y lo demás no importa nada. La muerte es mejor que ser esclavos”. (Olazabal, Manuel de (1942) Memorias del coronel Manuel de Olazábal: refutación al ostracismo de los Carreras. Episodios de la guerra de la independencia. Estab. Gráf. Argentino).

CHARLA

“La contribución de los Pueblos Originarios al Ejército Libertador”

Martes 20 de agosto. 20:30 hs.

Museo Municipal de Arqueología y Paleontología “Dante Ruggeroni” (Olessio esq. Mitre)

Entrada libre y gratuita