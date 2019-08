Alberto Fernández: «el primer día que llegue vamos a desdolarizar las tarifas»

El candidato a presidente viajó a Mendoza tras el seminario organizado por Clarín y dio a conocer la primera medida económica que tomará de ganar las próximas elecciones.

Este jueves, luego de participar de un evento organizado por el diario Clarín en el Museo de Arte Latinoamericano de Buenos Aires (MALBA), Alberto Fernández viajó a Mendoza para mostrarse junto a la candidata a gobernadora Anabel Fernández Sagasti.

Durante la conferencia de prensa, el aspirante a presidente por el Frente de Todos dio a conocer la primera medida económica que tomará de ganar las próximas elecciones: «El primer día que llegue vamos a desdolarizar las tarifas».

«Las tarifas son una condición central para que la Argentina vuelva a crecer: hay un sólo sector de la economía que está dolarizado, combustibles y el servicio eléctrico y de gas. La Argentina no puede vivir dolarizada en parte cuando todos vivimos en pesos, ganamos en pesos. El primer día que llegue vamos a desdolarizar las tarifas, no pueden seguir siendo pensadas en dólares. Eso seguramente sea una de las primeras medidas que tomemos», expresó ante la pregunta de una periodista.

Además, el candidato opositor ratificó la postura de que el Estado debe asociarse a los productores para «garantizarles condiciones para que los que produzcan inviertan y con esa inversión tengan trabajo la cantidad de argentinos que lo han perdido».

También se refirió a la conformación de su eventual Gabinete: «No concibo la gestión pública si no es honesta y transparente, por lo tanto, mi gabinete va a tener un común denominador que es la honestidad: la moral pública, la honestidad privada, la honestidad pública y la honestidad intelectual».

Finalmente, habló sobre el ex presidente brasileño Lula da Silva: «Yo voy a seguir reclamando siempre la libertad de Lula, es lo que creo, no es una provocación. Lo hice cuando no era nadie, lo hice cuando fui candidato y no voy a cambiar de opinión porque soy candidato. Lula está injustamente detenido, punto».