Santa Fe Juega: continúan las finales provinciales

Este domingo, en Las Parejas, se definirán los deportistas de karate sub 15 que representarán a Santa Fe en los Juegos Nacionales Evita.

El programa deportivo y artístico Santa Fe Juega, organizado por el gobierno de la provincia Santa Fe Juega y al que este año se inscribieron 190 mil jóvenes de más de 300 localidades, continúa este fin de semana con las finales provinciales, en las que se definirán los equipos y deportistas que representarán a la provincia en los Juegos Nacionales Evita.

En ese marco, este domingo, en el Club Argentino Las Parejas (Calle 10 N° 461), será el turno de la definición en Karate sub15.

Asimismo, los días 27 y 28 de agosto competirán en la ciudad de Rafaela los equipos de básquet 5×5 sub 15 y sub 17, fútbol 7 sub 14 y sub 16, y boccia. Luego, el 31, en Santa Fe será la final para taekwondo, lucha grecorromana y lucha libre sub 14.

Anteriormente se definió en San Carlos el equipo de Tiro Deportivo sub15 que representará a la provincia en los Juegos Nacionales Evita, que serán en la ciudad de Mar del Plata desde 6 al 11 de octubre, tanto para deportes adaptados como convencionales, y tendrán la participación de 20.000 jóvenes de todo el país.

Al respecto, el secretario de Desarrollo Deportivo de la provincia, Pablo Catán, explicó que “Santa Fe Juega es un verdadero ejemplo de política pública, que en 2013 tuvo 73.000 participantes y en esta edición 2019 alcanzó los 190.000, provenientes de más de 300 localidades».

«Desde el gobierno provincial consideramos al deporte como un derecho y se lo garantiza dando participación a cualquier joven de la provincia que tenga intenciones de practicar alguno; por eso podemos contar experiencias como las de tantos deportistas santafesinos que hoy compiten en el más alto nivel”.

Además, Catán resaltó que «la propuesta no se agota en lo competitivo, dado que también se contempla la iniciación deportiva, la recreación y la ocupación del espacio público, con jornadas masivas que buscan potenciar la convivencia y la participación. Ejemplo de esto son los 272 encuentros deportivos de handball y atletismo para sexto y séptimo grado, los Juegos en Red y los bailes para escuelas secundarias”, finalizó.

FINALES PROVINCIALES

Superadas las instancias locales, departamentales y regionales, Santa Fe Juega se encuentra en la etapa de las finales provinciales, en las que se definirá a la delegación de 800 jóvenes que representarán a Santa Fe en más de 30 disciplinas deportivas, en diferentes categorías y modalidades, en los Juegos Nacionales Evita. En las finales de esta edición participarán más de 3000 jóvenes de las cinco regiones.

CRONOGRAMA

>> 25 de agosto en Las Parejas: karate sub15.

>> 27 y 28 de agosto en Rafaela: básquet 5×5 sub15 y sub17, fútbol 7 sub14 y sub16, y boccia.

>> 31 de agosto en Santa Fe: taekwondo sub14, lucha grecorromana sub14 y lucha libre sub14.

>> 2 y 3 de septiembre en Santa Fe: atletismo sub14, atletismo adaptado sub16 y sub18, natación sub14, natación adaptada sub16, bádminton y básquet 3×3 sub14 y sub16.

>> 5 y 6 de septiembre en Rosario: fútbol 11 sub14, atletismo sub17, atletismo adaptado sub14 y voleibol sub17.

>> 7 de septiembre en Rosario (deportes federados): acuatlón sub14 y sub16, canotaje sub14, ciclismo y ciclismo de montaña sub14 y sub 16, esgrima sub14, gimnasia artística sub14 (niveles 1, 2 y 3), gimnasia rítmica (infantiles y juveniles), patín artístico (infantiles y juveniles), pelota paleta sub16, judo sub14, natación artística (infantil y juveniles), tenis de mesa sub14, levantamiento olímpico sub15 y trampolín sub14. Resta confirmar fecha para optimist sub14.

>> 9 y 10 de septiembre en Santa Fe: rugby sub16, handball sub14, hockey sub16, voleibol de playa sub14, vóley sentado, tenis de mesa adaptado y básquet 3×3 en silla.

>> 12 y 13 de septiembre en Santa Fe: finales provinciales de fútbol 11 sub16, ajedrez sub14 y sub16, hockey sub14, voleibol sub15, cestoball sub14, handball sub16 y goalboll.