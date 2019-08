El FMI se reunirá con el equipo económico de Alberto Fernández

La comitiva encabezada por Roberto Cardarelli mantiene una serie de encuentros técnicos y mantendrá un diálogo con tres figuras clave de la alianza peronista.

Miembros de la misión técnica del Fondo monetario Internacional (FMI) se reunirán este lunes con referentes técnicos del Frente de Todos, luego de la amplia victoria del candidato a presidente Alberto Fernández en las PASO.

Lo enviados del FMI ya tuvieron reuniones de trabajo durante el fin de semana y ahora el grupo liderado por el italiano Roberto Cardarelli analizará el impacto de las primarias, que dejaron muy debilitado al presidente Mauricio Macri.

Según trascendió, espera que los técnicos se junten con Guillermo Nielsen, Cecilia Todesca y Santiago Cafiero.

Tras el encuentro de presentación con el ministro de Hacienda, Hernán Lacunza, la misión del FMI trabajó con referentes de diversas áreas para analizar la marcha de la economía. Ya se juntaron con el titular del Banco Central de la República Argentina (BCRA), Guido Sandleris.

Desde el gobierno nacional consideran que no debería haber problemas para que el Fondo desembolse en septiembre el anteúltimo tramo del acuerdo stand by, por unos US$ 5.400 millones porque “la Argentina ha cumplido todas las metas”.

Pero el salto del dólar puede complicar el escenario, para lo cual Lacunza buscará convencer a los enviados del FMI de que no hay problemas con el cumplimiento de metas.

Igual, hay dudas sobre cómo tomarán los técnicos del Fondo la decisión de reducir el IVA para una canasta de productos básicos, y el otorgamiento de más subsidios sociales.