Avellaneda: formación de jóvenes para el acceso al trabajo

En la continuidad de las acciones tendientes a garantizar un tránsito seguro, el Gobierno de Avellaneda realizó, del 19 al 25 de agosto, 34 controles en los que se labraron 98 actas. De éstas, 64 corresponden a motocicletas y 34 a automóviles. Respecto de las infracciones, las más frecuentes en motocicletas son: No portar comprobante de seguro; Falta de casco conductor y acompañante; No acatar orden de detención. En automóviles: Circular sin cinturón de seguridad; Estacionar en zona prohibida (Ordenanza Municipal 1376); No portar comprobante de seguro. CONTROLES DE ALCOHOLEMIA Sobre un total de 57 tests de alcoholemia, los resultados positivos fueron 1