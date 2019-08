La Iglesia le pidió al Gobierno que declare la emergencia alimentaria

«Pero por el momento hay reservas», aclara el ex vicepresidente y referente del radicalismo. El senador oficialista mendocino calificó a la situación como «complicada y difícil». El senador oficialista Julio Cobos admitió este viernes que si las medidas para «reperfilar» la deuda de corto plazo no funcionan, el Gobierno no tendrá otra alternativa que establecer el control de cambios. «Si esto no funciona ahora no habrá otra alternativa que poner un tope en el mercado cambiario, pero por el momento hay reservas. Hernán Lacunza posterga los pagos aún teniendo el dinero para pagar», dijo el legislador al ser consultado por Seguir Leyendo