Degoumois: «un error común en Rafaela se transforma en un grave hecho»

El piloto de TC Pista, Ricardo Degoumois, pidió disculpas a Marcos Muchut por el roce que generó un violento accidente en las clasificaciones del sábado y que dejó al piloto de Guadalupe Norte internado.

«Termino nuestra actuación en Rafaela, la verdad…el peor fin de semana de mi breve historia deportiva. Una maniobra desafortunada en la segunda clasificación junto con un leve roce provocó un grave accidente que gracias a Dios por lo que me han dicho Marcos esta bien de salud…es claro que un error común en Rafaela se transforma en un grave hecho…les pido mil perdones a la gente del norte y un abrazo a Marcos y su familia, quise comunicarme con el pero me informaron que ya lo habian llevado al sanatorio (que segun tengo entendido ya esta fuera de peligro por suerte) Me siento muy apenado… quiero agradecer a mi familia, a mis sponsors, a mi equipo, y desearle un pronta recuperacion a marcos!», escribió en su cuenta de Facebook.