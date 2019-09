Gobernadores ya analizan el lanzamiento de cuasimonedas provinciales

Tres provincias son las más complicadas, pero todas se vieron afectadas por la caída de la recaudación coparticipable.

Juan Manzur levantó la perdiz este viernes al hacer público que son varias las provincias que están estudiando volver a emitir cuasimonedas para navegar la crisis económica por la caída en los ingresos fiscales, aunque aclaró que Tucumán no lo necesita.

Ya antes del cimbronazo de las PASO, la recaudación no se había comportado durante el año como estaba previsto en el presupuesto, lo que agobió las finanzas provincias por contar con menos recursos de los estimados y a la vez sostener el compromiso de mantener superávits fiscales. Esta situación se tradujo en advertencias de las calificaciones de deuda por la fragilidad de la continuidad de los pagos.

Con el salto del dólar de las PASO y las medidas que tomó Mauricio Macri, en particular la baja a cero del IVA sobre los alimentos de la canasta básica, varias provincias quedaron asfixiadas. Chubut, Neuquén y La Pampa de hecho fueron a la justicia por considerar inconstitucional la decisión de descomprimir la situación de los consumidores a expensas de los ingresos provinciales. Es que el IVA es la principal fuente de recaudación y es coparticipable.

«Por el momento, nosotros vamos a hacer todo lo que esté a nuestro alcance para que los bonos no vuelvan a Tucumán», dijo el gobernador Tucumano al tiempo que aclaró que «Sí es verdad que hay algunas provincias que están evaluando emitir cuasi monedas. Tucumán no está en esta situación y no lo tiene previsto».

Las más complicadas son aquellas provincias endeudas en dólares y sin espacio fiscal para hacerle frente a la suba del peso de los intereses de deuda sobre el presupuesto.

El economista Sergio Chouza explicó a LPO que las más complicadas por el peso de la deuda son Chubut y Chaco. «Desde el punto de vista de las cuentas públicas, las provincias están atravesando una situación crítica. En especial las que tomaron más deuda y en especial las que lo hicieron en moneda extranjera. La situación es heterogénea: en el caso de Chubut y de Chaco es por lo elevado de la relación peso de la deuda sobre producto provincial. Otras tienen un agobio porque también les subió el costo de la deuda, pero desde otros niveles y con mejores posibilidades para la generación de recursos, caso provincia de Buenos Aires y las petroleras que tienen regalías en dólares».

«Para las que están en un caso extremo como Chubut y Chaco, no me parece que sea indeseable que las provincias ganen grados de libertad emitiendo monedas a modo de by-pass o stent sobre sus cuentas públicas para apalancarse y pagar gastos que en muchos casos son inelásticos y que tienen regímenes previsionales bastante onerosos y las compensaciones de las cajas jubilatorias provinciales también viene muy tirante con la Nación. No me parece tan traumático que ganen grados de libertad así, siempre y cuando sea algo temporario. Vale aclarar que en este caso no sería un fenómeno tan difundido como lo fue con la salida de la convertibilidad, serían solo dos o tres casos puntuales», agregó.

Por lejos, Chubut es el distrito más complicado. Mariano Arcioni ya anunció una reestructuración de la deuda de su provincia y logró esta semana que la Legislatura provincial le ampliara en $2.300 millones la emisión de Títulos de Cancelación de Deuda Provincial (Ticadep) lanzados el año pasado.

Chaco es la segunda provincia en el ranking. Tomó deuda a más del 8% anual en dólares y la devaluación del año pasado y la de este año la dejaron contra las cuerdas. Por eso Domingo Peppo salió a llevar tranquilidad y aclarar que hay margen para no recurrir a la emisión de cuasimonedas: «Estamos a tiempo de poder evitar eso, porque sí sería un problema. Porque sabemos que la cuasimoneda nunca vale 1 a 1, pierde valor y el que paga es el que menos tiene», dijo a chacodiapordia.com.

La situación de Río Negro también es compleja, pero su ministro de Economía también lo negó: «De ninguna manera desde el gobierno lo estamos evaluando. Las cuasimonedas fueron emitidas en momentos en que no se podían atender los pagos, y de ninguna manera esa es la situación actual en Río Negro», dijo Agustín Domingo.