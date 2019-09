Dionisio Scarpín dará a conocer su gabinete 2019-2023

La contracción supera a la registrada por la gestión de Fernando De la Rúa, que fue de 7,2%. Durante el período 2016-2019, el PBI per cápita totalizará una caída histórica de 8,4%. Eso si se cumple la proyección optimista de variación del producto de 2,6% negativo para el 2019, tal como la proyectaron las consultoras y bancos de la city en el último Relevamiento de Expectativas del Mercado (REM), realizado por el BCRA. La baja del PBI per cápita terminará siendo peor que la del período del ex presidente Fernando De la Rúa, que registró una contracción acumulada de 7,2%. Seguir Leyendo