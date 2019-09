Desafío Jaaukanigás: resultados de una nueva carrera aventura

Un Tribunal de Rosario absolvió a una mujer que llegó a juicio, junto a su ex pareja, por comercializar estupefacientes. Los jueces tuvieron en cuenta que la imputada sufría violencia de género y, por lo tanto, no tenía capacidad de decisión. El Tribunal Oral Federal N° 2 de Rosario, a cargo de Germán Sutter Schneider, absolvió por «estado de necesidad» a una mujer acusada de comercializar estupefacientes junto a su ex pareja. El magistrado falló en consonancia al planteo del Ministerio Público Fiscal que sostuvo que la procesada «había sido víctima de violencia de género mientras se producían los hechos, por lo que había Seguir Leyendo